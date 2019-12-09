تركي آل الشيخ عن وفاته:«أحسن الله عزاكم فيني»

09 ديسمبر 2019 - 08:20 م

خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، للرد على شائعة وفاته أثناء تلقيه العلاج في إحدى الدول الأجنبية.

وقال "آل الشيخ" في الفيديو:« سمعت عن وفاتي.. أحسن الله عزاكم فيني .. ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض» .

وكان البعض تناقل شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة تركي آل الشيخ أثناء رحلة علاجه في الخارج.

وسافر المستشار تركي آل الشيخ، في رحلة علاج لمروره بأزمة صحية.

ويشرف على رحلة علاج المستشار تركي آل شيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

ويعاني تركى آل شيخ من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية.

وكان المقرر أن يسافر المستشار تركي آل شيخ في رحلة العلاج منذ فترة لكن تم تأجلها بسبب انشغاله بموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفية والتي حققت نجاحاً كبيرا في السعودية حاليا.



فيديو ??

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شاهد تركي آل الشيخ يقول بعد سماعه شائعة وفاته :



أحسن الله عزاكم فيني .. ونتقبل التعازي بعد #موسم_الرياض .

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. pic.twitter.com/NjZGa2CFJt — خبر عاجل (@AjelNews24) December 9, 2019