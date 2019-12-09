ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

09 ديسمبر 2019 - 09:02 م

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن "مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030".

وأضاف في إطار تعليقه على إعلان الملك سلمان صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 : "لقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وفي أول تعليق له بعد طرح عملاق النفط السعودية "أرامكو" للاكتتاب، لفت ولي العهد السعودي إلى الطرح العام لشركة "أرامكو" باعتبارها "خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل".

وتناول ابن سلمان دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص".