وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة

09 ديسمبر 2019 - 09:18 م

رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعى المخرج الشهير، عدد كبير من الفنانين والمخرجين، معبرين عن صدمتهم لرحيله بشكل مفاجئ، داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

وكان آخر منصب شغله المخرج الراحل، هو رئيس المهرجان القومى للسينما.

يعتبر سمير سيف من أهم المخرجين فى السينما المصرية، حيث قدم أعمالا عديدة مع عدد من نجوم السينما، أبرزهم عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف.

ومن أبزر أفلام المخرج الراحل، "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتي"، و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي"، و"عيش الغراب".