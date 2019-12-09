ضبط سفير المكسيك لدى الأرجنتين متهم بـ"السرقة"

التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير
"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"
تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة
5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»
وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة
ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان
بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر
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الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020
توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس
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