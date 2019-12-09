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إصابة 24 شخصا في حادث مروري مروع بالإسماعيلية

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المصريون ـ متابعات

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أصيب 24 شخصا بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارتين ربع نقل بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.
وقالت مصادر أمنية، إن سيارتين نصف نقل بيك أب رقم " 9642 ط.ص.أ" اصطدمت مع سيارة "4375 ط.س.ع" على طريق البحر بقرية كسفريت ، ونقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي.
وتفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الحالات داخل المستشفى يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على صحتهم.
وقالت المصادر الطبية، إن جميع الحالات خرجت بعد استقرار حالتهم الطبية عدا 3  حالات تم تحويلهم لمستشفي جامعة قناة السويس.
 

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