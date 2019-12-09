التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير

كشف الدكتور شريف عبد الحليم، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الأخير، مؤكدًا أنها نتيجة الإنفلونزا العادية الموجودة في الجو، والتي يتأثر بها أي شخص عادي، ولكن المشكلة تكمن في أنه يتناول جرعات من العلاج تعمل على تقليل المناعة بنسبة بسيطة، مما يؤدي إلى تأخر الشفاء من هذا الفيروس وليس أكثر من ذلك.
وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن دور البرد الذي تعرض له شريف مدكور زاد من درجة حرارته وليس له أي تأثير على مرحلة علاجه، موضحًا: "أجرينا العملية منذ فترة وتم الانتهاء أيضا من مرحلة العلاج ونحن الآن في مرحلة المتابعات".
وأشار إلى أن شريف مدكور تعرض لعملية نقل دم منذ يومين، وأن هذه العملية ليس لها علاقة بفيروس الإنفلونزا الذي تعرض له، ولكن نقل الدم كان بسبب الأنيميا التي يعاني منها وسببت له تعبًا في الآونة الأخيرة.
وأوصى الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، بأن أي شخص يتعالج عن طريق أدوية الكيماوي يجب عليه عدم الاحتكاك بأي شخص آخر مصاب ببرد أو التهاب في الحلق، لأن مناعة الشخص الذي يتم علاجه عن طريق الكيماوي تكون أضعف من أي شخص عادي، ولاسيما أن الحالة الصحية له تحتاج إلى وقت ليس ببعيد حتى يتم شفاؤه من هذا الفيروس الطبيعي، غير المقلق على الإطلاق.