إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم

أعلنت السلطات السعودية إلغاء تخصيص أبواب منفصلة للرجال والنساء بالمطاعم، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود الاجتماعية الصارمة التي فرضها رجال الدين المتشددون في البلاد، وهى القيود التي بدأت المملكة في تخفيفها تدريجياً، إذ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على «تويتر»، أمس الأول، أنه «لم يعد أمرًا إلزاميًا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء، وآخر للرجال بمفردهم».
وبهذا الإعلان يصبح بإمكان المطاعم التوقف عن تطبيق تلك القيود، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم أيضا إلغاء الفصل بين الجنسين في أماكن تناول الطعام داخل المطاعم، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية لوكالة «رويترز»، أمس الأول، بأن القواعد الجديدة «ليست إجبارية»، ما يعنى أن بإمكان أي مطعم الاحتفاظ بمدخل خاص للعائلات وآخر للرجال إذا رأى مالكه ذلك.