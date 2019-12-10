العراق.. 8 جرحى برصاص الجيش خلال احتجاجات بالبصرة

10 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

أصيب 8 محتجين، على الأقل، مساء الإثنين، برصاص قوات الجيش بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، وفق مصدر أمني.



وقال المصدر، للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش أطلقت الرصاص الحي باتجاه عشرات المتظاهرين في ناحية أم قصر في البصرة.

وأشار إلى أن المحتجين رشقوا قوات الجيش بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات، مما دفع قوات الجيش للتدخل لإطلاق النار.

وفي محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، أغلق محتجون الطريق الرابط بين قضاء الحمزة الشرقي ومركز المحافظة، ومنعوا حركة السير، احتجاجًا على قمع التظاهرات والاغتيالات.

وقال جميل الساعدي، أحد المتظاهرين، للأناضول، إن "العشرات انطلقوا بتظاهرات ليلية في الشارع الرئيس لقضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية والمؤدي إلى مركز المحافظة".

يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن، مساء الإثنين، إجراءات مشددة في أرجاء العاصمة بغداد، عشية "مليونية" مرتقبة دعا إليها نشطاء.

وبدأ بالفعل توافد المحتجين من محافظات وسط وجنوبي البلاد تمهيداً للتظاهرة المقررة تنديدًا بقتل متظاهرين وناشطين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.