  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نيللي كريم

نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها الخطير

أديب

عمرو أديب يفتح النار على أردوغان بسبب هذا الأمر

السعودية

إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم

شريف مدكور

التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير

أسعار اللحوم

"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة

تعبيرية

5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»

المخرج سمير سيف

وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة

بن سلمان

ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان

أرشيفية

بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر

بالفيديو..

عمرو أديب يفتح النار على أردوغان بسبب هذا الأمر

آخر الأخبار

أديب
أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رد ناري من أحمد سعد على تصريحات سمية الخشاب المسيئة له

#

رسالة نارية من عمرو أديب لأعضاء البرلمان بسبب هذا القانون

#

"أديب" يطالب بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية

#

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس التركي أردوغان بشأنه استعداده لإرسال قوات للحكومة الليبية، قائلا: "دي بجاحة، كنا بنقول بلطجي، دلوقتي سكتناله دخل بحماره.. أردوغان عنده قوات مش بتاعته، شوية مرتزقة من داعش".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أردوغان صرح أنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان التنقيب بالبحر المتوسط دون إذن تركيا، مضيفا: "ينفع الكلام ده الله أعلم، أردغان راسم حدود وهمية".
وتابع "أديب"، "إيه اللي هيحصل وهنتعامل مع المجنون ده إزاي.. أمر غاية في الخطورة، متفهمش أخرتها مع أردوغان إيه"، منوهًا بأنه سيكون هناك قاعدة بحرية وبرية تركية في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» المملكة تكشف حقيقة تعديل رسوم الوافدين للبلاد
» وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي المرج وحلوان
» وثائق تكشف معلومات صادمة بشأن حرب أفغانستان
» شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح
» إيران: مستعدون لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة
» الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"
» «رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
» توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس
» الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020
» سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في نهاية التعاملات
» الموت يفجع لاعبا شهيرا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس