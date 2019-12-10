عمرو أديب يفتح النار على أردوغان بسبب هذا الأمر

10 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس التركي أردوغان بشأنه استعداده لإرسال قوات للحكومة الليبية، قائلا: "دي بجاحة، كنا بنقول بلطجي، دلوقتي سكتناله دخل بحماره.. أردوغان عنده قوات مش بتاعته، شوية مرتزقة من داعش".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أردوغان صرح أنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان التنقيب بالبحر المتوسط دون إذن تركيا، مضيفا: "ينفع الكلام ده الله أعلم، أردغان راسم حدود وهمية".

