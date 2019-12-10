  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أحمد الفيشاوي_ أرشيفية

بعد سبها محمد رمضان .. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل من جديد

مرتضى منصور

مرتضى: أقلنا ميتشو لسبب مختلف تماما عن تراجع النتائج

فريق الأهلي

الإسماعيلي يوافق على بيع نجمه للأهلي بشرط .. فما هو؟

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها الخطير

أديب

عمرو أديب يفتح النار على أردوغان بسبب هذا الأمر

السعودية

إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم

شريف مدكور

التفاصيل الكاملة لإصابة شريف مدكور بفيروس خطير

أسعار اللحوم

"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على رسالة رئيس البرلمان للحكومة

تعبيرية

5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»

غريب محمود .. مات بطريقة مأساوية .. ونجله فنان شهير

الصفحة الأخيرة

غريب محمود
غريب محمود
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الموت يفجع فنان سعودي شهير

#

فنان شهير يطلق الرصاص خلال حفلة بموسم الرياض

#

فنان شهير ينشر صورا لزوجته: ملهاش حساب على إنستجرام

#

أول تحرك قانوني على إلقاء أطفال فنان شهير في الشارع

محمود غريب

غريب محمود

تحل اليوم 10 ديسمبر ذكرى رحيل الفنان الكوميدي الشهير غريب محمود والذي رحل عن دنيانا عام 2006 .

واشتهر "محمود" بأدواره الكوميدية ، أبرزها شخصية "أبو العريف" التي التصقت به لفترة بعد أن أداها في أحد أدواره.

وشارك "محمود" في العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا مثل "بخيت وعديلة" وفيلم "بوحة" مع محمد سعد ، فضلا على فيلم "على جنب يا أسطى" مع أشرف عبد الباقي.

وكان "محمود" يؤدي دوره في مسرحية "حمام مغربي" رفقة الفنانة وفاء مكي ، لكنه سقط للمرة الأولى وساعده زملاؤه على النهوض ، وفي المرة الثانية سقط محمود لكنها كانت الأخيرة وأدت لوفاته.

واستكمل الفنان محمود غريب - نجل غريب محمود - مسيرة والده وشارك في عدة أعمال مثل العراف ، وخطوط حمراء.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» غريب محمود .. مات بطريقة مأساوية .. ونجله فنان شهير
» جنازة فقيد السينما المصرية تخرج من كنيسة السيدة العذراء
» وفاة نجم فيلم "شمس الزناتي" إثر أزمة قلبية مفاجئة
» المملكة تكشف حقيقة تعديل رسوم الوافدين للبلاد
» وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي المرج وحلوان
» وثائق تكشف معلومات صادمة بشأن حرب أفغانستان
» شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح
» إيران: مستعدون لتبادل أوسع للسجناء مع الولايات المتحدة
» الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"
» «رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
» توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس