رسالة غاضبة من إليسا: "يا ويلكم من ربنا"

10 ديسمبر 2019 - 11:00 ص

أثارت الفنانة إليسا، جدلاً واسعًا، وذلك بعد تغريدتها الأخيرة على "تويتر"، التي تحدثت فيها عن وضع لبنان السيء، ومعاناة الناس في الفترة الاخيرة.وكتبت "إليسا" في تغريدتها، قائلة: "كل يوم منقول شفنا كل المصايب منلاقي بعد في مآسي مخباية. بنايات عم توقع على أصحاب البلد يللي الزعران فيه من متعهدين لمهملين لسياسيين قاعدين ومرتاحين بينما الناس عم تموت ببيوتها! يا ويلكن من غضب ربنا يا بلا ضمير وبلا إنسانية!".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع التغريدة، وجاءت التعيلقات كالاتي:"أنا حزين جدااا على لبنان"،" الله يفرجها عليكم وينتقم من الفاسدين".

وكان قد غرق اللبنانيون في مياه الأمطار مرة أخرى، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، مقاطع فيديو للسيول التي اجتاحت الطرقات في مختلف المناطق وأغرقت المواطنين والسيارات، ما أدى إلى أزمة سير خانقة. وناشد العالقون المعنيين للعمل على فتح الطرق.

كما دخلت المياه إلى بعض المحال والبيوت،وفي صور لافتة، يظهر بعض المواطنين يتنقلون وسط السيول في زوارق على طرقات بالعاصمة بيروت، ما يعكس سخرية الوضع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون بسبب الإهمال. .