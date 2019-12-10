  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

"صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

15 عاما بالسجن لأحمد أويحيي

السجن 15 عاما لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى

عبدالله بن ناصر بن خليفة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويوفد رئيس الوزراء

الإعلامي محمد الباز

الباز: ممالك النار عامل حرقان للإخوان

شريف مدكور

بعد إصابته بمرض جديد.. شريف مدكور يتصدر تريند جوجل

تركي آل الشيخ

بالفيديو.. أول تعليق لتركي آل الشيخ على "شائعة وفاته"

شركة أرامكو

«أرامكو» تستعد لبيع أسهم إضافية خلال 30 يوما

اليسا

رسالة غاضبة من إليسا: "يا ويلكم من ربنا"

شلومو عمار

"الحاخام الأكبر" الإسرائيلي يزور دولة خليجية.. لهذا السبب

الخطيب

3 قرارات للأهلي في اجتماع "الشيخ زايد"

القوات الأمنية تعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة

عرب وعالم

المظاهرات في العراق
المظاهرات في العراق
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ضبط سعودي متورط في جريمة قتل منذ 43 عامًا

#

"شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى

#

أربعة قتلى وعشرات المصابين في احتجاجات بغداد

#

شاهد.. لحظة تفكيك قنبلة أمام محطة قطارات أسوان

بغداد

العراق

البصرة

أعلنت قوات الأمن العراقية فرض حالة الإنذار القصوى في البصرة بعد قطع محتجين الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة.

في سياق متصل استمرت الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظة الوسط والجنوب، وفي كربلاء ما زال المحتجون يحاولون اقتحام مبني المحافظة والقوات الأمنية تتصدي لهم، وفي بغداد يسود الهدوء ساحة التحرير والخلاني، قبل التظاهرات التي أعلن عنها اليوم، مع انتشار أمني مكثف، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

وصرح رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي بأن القوات الأمنية متواجدة لحماية المتظاهرين، فيما أعلنت مصادر عراقية أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية لتأمين ساحات التظاهر.

جدير بالذكر أن مصدرا في وزارة الدفاع العراقية أصدر قرارا بسحب فصائل الحشد الشعبي من بغداد.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس صاحب محل بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة بالظاهر
» البنوك: «المركزي» يستجيب لشركات التمويل ويعلن عن هذا الأمر
» جوجل يحتفل بـ عفيفة إسكندر.. فمن هي؟
» القوات الأمنية تعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة
» نجم الزمالك يرد على "عمرو زكي في ذمة الله"
» نسرين أمين تفتح النار على محمد سامي :"نجاحي بدون واسطة"
» المالية تحذر من التهرب الضريبي.. وهذه عقوبته
» "واتساب" يعلن عن الهواتف التي لن يعمل من خلالها في 2020
» رئيس أركان الجيش العراقي يوجه رسالة مهمة لـ المحتجين
» قرار مفاجيء من الخطيب تجاه محمد مرجان وأمير توفيق
» فنانة شهيرة: هند رستم رشحتني لخلافتها في الإغراء لكني رفضت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس