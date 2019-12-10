» جوجل يحتفل بـ عفيفة إسكندر.. فمن هي؟

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عيد ميلاد

عفيفة اسكندر

احتفل مؤشر البحث جوجل اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر، بذكرى ميلاد المطربة العراقية، عفيفة إسكندر التي لقبت بـ"شحرورة العراق"، حيث وضع صورة تعبيرية للمطربة، احتفالاً بميلادها .

وولدت الفنانة عفيفة إسكندر، بمدينة الموصل بالعراق، في عام 1930، لأسرة يونانية عراقية فنية، فوالدتها تدعي "ماريكا" وهي كانت فنانة تعزف على 4 آلات موسيقية مختلفة، كما كانت تتمتع بصوت جميل، ورثته عنها ابنتها .

وبدأت عفيفة إسكندر حياتها الفنية، في عمر الـ5 سنوات، ولفتت أنظار الجميع؛ لموهبتها الغنائية الكبيرة، حيث  نالت إعجاب الجميع، وصعدت على أحد مسارح "أربيل"، وكانت هذه الانطلاقة الأولى، وأطلقوا عليها "جابركلي" أو "المسدس سريع الطلقات"، لتمكنها الشديد من الغناء، وسرعان ما ذاع صيتها، في كل أنحاء العراق.

وعن حياتها الشخصية، فهي تزوجت وهي في عمر الـ12 عاما من رجل أرمني يكبرها بـ 38 عاما، حيث كان عمرها عند زواجها 50 عامًا .

ومع الوقت، ظهرت عفيفة إسكندر في العديد من الأعمال الفنية العراقية والمصرية والعراقية، وشاركت كبار المخرجين، أبرزهم أحمد بدرخان، لتعود إلى العراق، وتظل بها حتى فارقت الحياة، بعد صراع طويل مع المرض.

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