"صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

10 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

عشاق ليفربول الإنجليزي على موعد جديد الليلة خلال المباراة المرتقبة مع سالزبورج، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.





ويسعى ليفربول إلى تحقيق الانتصار لضمان التأهل إلى ثمن النهائي متصدرًا المجموعة الخامسة، وحال عدم تحقيق الفوز، سيلعب محمد صلاح ورفاقه على تجنب الخسارة، حيث تكفي نتيجة التعادل فريق الريدز للتأهل إلى الدور المقبل.



ويقود المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام سالزبورج النمساوي، ويعتمد الألماني يورجن كلوب، على طريقة لعب 4-3-3، ويتكون التشكيل المتوقع من:





حارس المرمى: أليسون بيكر.





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.





خط الوسط: أليكس أوكسليد تشامبرلين،جوردان هندرسون، جورجينو فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.



