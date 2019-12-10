بعد الاستبعاد من البطولة الأولمبية .. بوتين يتهم اللجنة بهذا الأمر

10 ديسمبر 2019 - 01:35 م

اتهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعد إيقاف بلاده من المشاركة في المسابقات الرياضية بأنها اتخذت هذا القرار بناء على أهداف سياسية.

وعلق بوتين بعد اجتماع قمة حول إنهاء الحرب في أوكرانيا قائلا: "لا يوجد أي سبب لتوجيه اللوم للجنة الأوليمبية الروسية وفي هذه الحالة يجب أن تشارك روسيا تحت علمها الرسمي".

يذكر أن اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وافقت بإجماع أعضائها الـ12 على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، والتي طالبت فيها بإيقاف روسيا 4 أعوام من المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

كما تشتمل العقوبة على عدم رفع العلم الروسي وعدم عزف النشيد الوطني خلال الألعاب الاوليمبية والمسابقات الرياضية الدولية، علي أن يشارك الرياضيين الروس الذين أثبت التحاليل أنهم لا يتعاطون أي منشطات.