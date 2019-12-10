أخطر تهديد صيني.. 50 مليون أمريكي يواجهون هذا الخطر

10 ديسمبر 2019 - 01:38 م

تهدد الصواريخ الصينية النووية العابرة للقارات حياة ملايين الأمريكيين، حال شن الجيش الأمريكي هجومًا نوويًا ضدها، حيث ينفذ الجيش الصيني ضد المدن الأمريكية.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن خريطة الصواريخ المجنحة الصينية، تشير إلى إنها موجهة نحو حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وهو أمر طبيعي، يتوافق مع إستراتيجية الأسطول الحربي الصيني، مضيفة: "رغم ذلك، فإن خريطة أخرى للصواريخ العابرة للقارات، تكشف عن أن الجيش الصيني يوجه 20 صاروخًا معدًا للإطلاق نحو المدن الأمريكية".

وكشفت المجلة الأمريكية، بحسب "سبوتنك" عن ن أهداف تلك الصواريخ تشمل مدنًا كبرى على كل من الساحل الغربي والشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى صواريخ موجهة لمنطقة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرف أيضًا بـ"الغرب الأوسط"، وتضم "أوهايو، وإنديانا، وإلينوي، وميشيجان، ووسكنسن".

ومن المتوقع، أن تؤدي تلك الضربات إلى سحب إشعاعية تغطى غالبية الولايات المتحدة الأمريكية، وتتسبب في مقتل حوالي 50 مليون شخص، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن الخطر الذي يمثله السلاح النووي الصيني، أكبر بكثير من التهديد النووي لكوريا الشمالية.