مفاجأة عن لقاء الأسد مع قناة إيطالية

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كشف مسئول إعلامي إيطالي، عدة مفاجآت عن مقابلة الرئيس السوري، بشار الأسد، التي أجرتها المديرة التنفيذية لمؤسسة "راي كوم"، مونيكا ماجوني، موضحًا أنها لم تنفذ بتكليف من أي جهة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الايطالية، لذلك لم يحدد موعد بث مسبق لها.

كان قد أجرت "مونيكا ماجوني"، مديرة قناة "راي كوم"، مقابلة صحفية مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لكن القناة عادت وأعلنت منع بث المقابلة، ما أثار غضب "الأسد"، الذي أعلن في وقت سابق، أنها ستبث مساء أمس الاثنين.

 كان من المقرر أن يتم بث المقابلة بتاريخ 2 ديسمبر الماضي، الأمر الذي أوقفه  طلب من مونيكا ماجوني نفسها في اليوم ذاته، "لأسباب غير مفهومة" ما جعل البعض يقترح بث المقابلة على القناة الإخبارية "راي نيوز 24"، لكن شبكة "راي" عارضت الأمر، ونددت  بفكرة بث مقابلة أجراها شخص من خارج فريق التحرير ويشغل وظيفة إدارية ولم يعد صحفيًا، فيما تضمّ شبكة "راي" أكثر من 1700 صحفي، بحسب صحيفة "ال فاتو كوتيديانو". ".

 وعلى الفور، قرر المسئولون الرئيسيون في "راي" إرجاء بث المقابلة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن تبث في الثاني من ديسمبر على "راي نيوز 24" وكان يُفترض أن تُنقل في الوقت نفسه على وسائل الإعلام السورية .

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