تفاصيل بيع طفل رضيع على فيس بوك

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متابعات - أمينة عبد العال

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تمكنت أجهزة أمن الجيزة من كشف تفاصيل بيع طفل رضيع علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمبلغ 48 ألف جنيه، حيث أعلنت أجهزة الأمن أن والدة الطفل حملت به سفاحًا ولم تجد وسيلة للتخلص منه إلا ببيعه بهذه الطريقة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد كشفت حساب شخصي على "فيس بوك" لسيدة من العجوزة تعرض رضيعها البالغ من العمر عدة أشهر، للبيع بمتلغ 48 ألف جنيه، وتم معرفة مكانها وإعداد أكمنة وتم إلقاء القبض عليها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها حملت سفاحا من صديق لها ولا تعلم بياناته من منطقة مصر الجديدة، وأنها عرضت طفلها للبيع قبل ولادته.

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