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أول تعليق من أحمد سعد على تأجيل حبس سمية الخشاب

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أحمد سعد وسمية الخشاب
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تعليق مستفز من أحمد سعد على حبس سمية الخشاب

انستجرام

احمد سعد

سمية الخشاب

قضية حبس

أثار الفنان أحمد سعد، الجدل، على مواقع التواصل، وذلك بتعليقاته التي وصفها الكثيرون بـ"الغامضة"، والتي تزامنت مع تأجيل طعن الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسه.
ونشر أحمد سعد صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، معلقًا عليها:" كل ما تخسره في سبيل سلامك النفسي هو مكسب عظيم".
وقد قررت محكمة جنح الدقي  تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 21 ديسمبر .
كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات.

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