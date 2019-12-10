تفاصيل مباحثات «السيسي» ونظيره الجنوب إفريقي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد لقائه به في قصر الاتحادية.

وقال السيسي «أخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا.. رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا والوفد المرافق لسيادته، وذلك في زيارة ثنائية رسمية لبلده الثاني مصر، كما نعرب عن تطلعنا إلى مشاركتكم المقدرة في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي تستضيفه مدينة أسوان اعتباراً من الغد، متمنياً لكم إقامة طيبة ومثمرة في مصر.

وأضاف أنه خلال المباحثات الثنائية بين الطرفين، تم التوافق على التبادل التجاري بين الطرفين وأهمية الارتقاء به، بالإضافة إلى تعزيز التعاون.

كذلك توافق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق لدعم جهور الأمن والاستقرار في القارة، وطرق إيجاد الحلول الطلوبة لكافة القضايا والمشكلات على الصعيد الإفريقي.

وأشار السيسي إلى أن مصر وجنوب إفريقيا اتفقا على دعم جهود التنمية والبنية التحتية، وذلك في إطار رئاسة مصر مصر للاتحاد الإفريقي، التي تليها رئاسة جنوب إفريقيا العام المقبل.