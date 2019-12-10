أهداها «فيلا».. حقيقة زواج حلا شيحة من رجل أعمال شهير

10 ديسمبر 2019 - 05:17 م

انتشرت أنباء بين بعض الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشروع زواج للفنانة حلا شيحة، من رجل أعمال شهير في مجال العقارات.

وفي أول تعليق لها على تلك الأنباء، قالت إن هذه شائعات ولا أساس لها من الصحة، وقالت ساخرة :« هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو»

وأضافت حلا شيحة خلال حوار مع ETبالعربي :« لا أعرف مصدر تلك الشائعة أو غيرها ولذلك أفضل عدم الرد و أحرص على تجاهل كل هذه الشائعات التي لا صحة لها من الأساس، ودائماً مشغولة بأعمالي، ولو هناك حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على الفور».

وردت "شيحة" على ما أثير حول إجرائها عملية تجميل في الوجه والأنف، وذلك بعد ظهورها في عيادة تجميل وظهورها بمكياج بدت فيه مختلفة، مؤكدة أنها لم تجري أي عمليات تجميل في وجهها ولا تحب أن تفعل ذلك.