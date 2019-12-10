نيللي كريم: نجوت من الإصابة بالشلل بأعجوبة

10 ديسمبر 2019 - 05:45 م

كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل نجاتها من الإصابة بالشلل بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة، لإزالة ورم على أعصاب الوجه، مشيرة إلى أن كل الأطباء حذروها من خطورة العملية لذلك لجأت إلى إجرائها في أمريكا.

وأشارت نيللي إلى أن فشل العملية كان يعني إصابتها بالشلل، وهو ما جعلها قلقة جدًا بشأن إجرائها.

وروت نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية كواليس المرض والجراحة فقالت إنها كانت تعاني من "ورم" على أعصاب الوجه من الجهة اليمنى، مردفة: "لجأت للعديد من الأطباء الذين أكدوا خلال الفحوصات أن الجراحة خطيرة ولهذا لجأت لإجرائها في أمريكا".

واستطردت الفنانة قائلة: "الخطورة كانت تكمن في تقارير الفحوصات الطبية والتي كانت تشير إلى إصابتي بـ(الشلل)، أو الشفاء بشكل كامل في حال نجحت العملية".

وأكدت أن الطبيب المعالج كان ينتظر إفاقتها من التخدير للوقوف على نجاح العملية من عدمه، مؤكدًة: "نجوت من الشلل"، وأضافت: "الطبيب سألني بعد ما فوقت تعرفي تضحكي فضحكت ومن هنا اطمأن أن العملية نجحت".