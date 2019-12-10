أول تعليق لـ«أبو تريكة» على أنباء عودته لمصر

وتفاعل «أبو تريكة» مع تلك الأنباء وكتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير»، دون أن يعلق بشكل واضح على حقيقة هذه الأنباء، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد صحتها، ما يجعلها ضمن الشائعات.

بينما نقلت صحف عن مصادر قضائية، إن موقف نجم الأهلي والمنتخب الوطني، لم يطرأ عليه جديد، فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة به، منذ ألغت محكمة النقض قرار إدراجه على قوائم الإرهاب في يوليو العام الماضي، وقبلت طعنه على قرار الإدراج، ثم أدرج بعدها من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بناء على طلب من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

يذكر أن إدراج أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية، صدر أول مرة من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المختصة، إدراجه بموجب تحقيقات تجريها، في قضية ورد فيها اسمه، قبل أن يطعن دفاعه أمام النقض على القرار، ويجري إلغاء الإدراج من محكمة النقض، ولكنه أدرج مجددًا من محكمة الأمور المستعجلة.

