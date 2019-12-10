«يحرم عليه الجنة».. ماذا قال «الشعراوي» عن المنتحر؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن ظاهرة الانتحار المنتشرة في المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشعرواي في الفيديو: «الأشياء الخارجة التي يخلقها الله لابن آدم يجعلها ثم يُملكها له».

وأضاف: «لكن ذات الإنسان وأبعاضه خلقت له، وجعلت من الله وتظل مملوكة لله، وم دام الأمر كذلك خلقًا وجعلًا وملكًا، وما دام الانسان لا يملك ذاته ولا أبعاضه فلا يصح له أن يتصرف فيها».

وتابع، «الله خالق والله جاعل والله ومالك، فاتقوا الله وافهموا عن الله قوله: "أمن يملك السمع والأبصار"، فالله لم يقل من يخلق ولا من يجعل، فبعد أن قال خلق وجعل، قال ملك، وطالما قال ملك، سيظل الله الإنسان ملكه».

واستطرد: «وقولوا لهم أن الانسان لو ملك ذاته وملك أبعاضه، لما حرم الله الجنة على المنتحر، فلا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة، انته مش ملك نفسك، تموت نفسك، يحرم ربنا عليك الجنة».

وانتشرت في الفترة الأخيرة حالات انتحار بين الشباب والأطفال، على مستوى محافظات مصر، حيث اختلفت أساليب الانتحار ما بين الشنق بالحبال والقفز من أماكن مرتفعة وتناول الحبوب السامة.

وجاءت الطريقة الأكثر شيوعًا في سجل حالات الانتحار التي سُجلت، مؤخرًا، الانتحار عن طريق تناول حبة الغلال ، التي يطلق عليها الحبة السامة، والتي يقال أن احتمالية النجاة منها لا تتخطي واحد بالمائة.



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