وسط أنباء عن المصالحة.. الملك سلمان: لابد من التوحد

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قطر

السعودية

الملك سلمان

قمة

المصالحة الخليجية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة، مطالبا دول الخليج بأن تتحد في مواجهة عدوانية إيران.

وأضاف الملك سلمان خلال كلمته في افتتاح قمة التعاون الخليجي الأربعين التي تحتضنها الرياض، أن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية، ودعم الإرهاب، ما يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام وتأمين نفسها في مواجهة هجمات صواريخه الباليستية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد العاهل السعودي على أهمية "التعامل بجدية مع برنامج إيران النووي لتطوير الصواريخ الباليستية"، مشددا على "أهمية تأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في المنطقة".

كما تطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الفلسطينيين على ضوء القرارات الدولية.
وتأتي هذه التصريحات، تزامنًا مع حضور رئيس الوزراء القطري قمة الخليج، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى قرب المصالحة الخليجية المستمرة منذ 2017.


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