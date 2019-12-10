بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف

شيعت جنازة المخرج سمير سيف، مساء اليوم الثلاثاء، من كنيسة مريم العذراء، بمدينة نصر، في منطقة أرض الجولف.

وشارك عدد من الفنانين، في تشييع جنازة المخرج الراحل، جاء على رأسهم الفنانة إلهام شاهين، ومحمود حميدة وميرفت أمين.

كما حضر كلًا من سمير صبري ومحمود قابيل وندى بسيوني ومنير مكرم إضافة إلى أشرف زكي نقيب الممثلين وليلى علوي ودلال عبدالعزيز.

وتقرر إقامة عزاء المخرج سمير سيف، الجديدة في تمام السادسة من مساء غد الإربعاء، بكنيسة مارمرقس بمصر.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ 72 عامًا إثر أزمة قلبية، حيث كان يرقد بمستشفى السلام بالمهندسين لتلقي العلاج منذ نحو عشرة أيام.



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