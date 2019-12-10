بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار

10 ديسمبر 2019 - 07:26 م

نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" تقريرًا لمؤسسة "داتا فايندر" التابعة لمجموعة "بروبرتي فايندر"، يؤكد تسجيل دائرة الأراضي والأملاك بدبي صفقة بيع جزيرة بورما، ضمن مشروع جزر العالم بقيمة أكثر من 30 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات العقارية التي سجلتها أنظمة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت زهاء 14 ألف صفقة خلال الـ100 يوم الماضية، وتحديدا منذ تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بدبي.

وقالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى "بروبرتي فايندر"، لينيت عباد: "يعود الفضل في ارتفاع عدد عمليات البيع هذا العام وتنامي ثقة المستهلكين بالسوق إلى انخفاض الأسعار والزخم الهائل للعروض، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات أمام المشترين".

وأضافت: "تسلط البيانات الضوء على التأثير الإيجابي الذي أحدثه الإعلان عن تشكيل اللجنة على توجهات السوق في الأشهر الثلاثة منذ شهر سبتمبر".

وشددت على أن "بعض القرارات التنظيمية الإيجابية ساهمت في تعزيز ثقة المستهلكين بسوق العقارات في دبي، مثل إلغاء المصرف المركزي رسوم التسوية المبكرة للرهون العقارية والتي تبلغ نسبتها 3 بالمئة، والاستغناء عن شرط الحد الأعلى للسن المرتبط بموعد السداد الأخير، وإلغاء سقف إقراض البنوك للقطاع العقاري".