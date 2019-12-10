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حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

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الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

الرياضة

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى
حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى
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أمير سعد

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رد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على طلب الأخير للحالات التحكيمية التي أخطأ فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في مباراة الفارس الأحمر أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال والتي جرت بملعب رادس يوم 29 نوفمبر الماضي.

جاء هذا الرد على الخطاب الذى تلقاه النادي من “كاف” قبل أيام قليلة، وأشار فيه إلى اهتمامه بشكوى الأهلي من الحكم البتسواني، وأنه حريص على توفير النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنافسة. وأن الاتحاد الإفريقي يعمل باستمرار على تطوير منظومة التحكيم.

وطلب “كاف” من الأهلي الحالات التحكيمية التي وقعت في المباراة وخالفت نصوص قانون اللعبة، وأهدرت حقوقًا للأهلي ولاعبيه، وما يثبت قيام الحكم البتسواني بإهدار وقت المباراة ما بين الإيقافات والإصابات والاستبدالات. هذا بالإضافة إلى عدم قيام الحكم البتسواني بتوفير الحماية الكافية للاعبين خلال وبعد المباراة.

وبناء على طلبات الاتحاد الإفريقي السابق الإشارة إليها، جاء رد الأهلي اليوم مدعومًا بالمستندات ومقاطع الفيديو.

وتضمن أن النادي يؤمن بضرورة العمل الجماعي لإظهار مسابقات “كاف” في أفضل مستوياتها، وتطبيق مبدأ اللعب النظيف. لكن الحكم البتسواني جوشوا بوندو ارتكب أخطاء تخالف نصوص قانون اللعبة في مباراة النجم الساحلي. وهي نفس الأخطاء تقريبًا التي أرتكبها هذا الحكم في لقاء النجم الساحلي مع نادي الرجاء المغربي عام 2015 عندما قام بطرد أحد لاعبي الرجاء بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء بدون أية مخالفة. وفي كلتا المباراتين كانت النتيجة فوز الفريق المضيف “النجم الساحلي”.

وسرد الأهلي في رده عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد أن قام اللاعب رقم “6” من النجم الساحلي باستخدام ذراعه اليمنى في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء. وتضمنت المستندات أيضًا ما يثبت إضاعة الوقت بطريقة متعمدة، والذي تجاوز الثمانية دقائق ونصف. هذا بالإضافة إلى عدم حماية لاعبي الأهلي وجهازهم الفني؛ سواء أثناء المباراة أو بعدها.

وأكد الأهلي في رده على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأندية المتنافسة عند تعيين الأطقم التحكيمية، حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفترة الماضية بعض الدلالات السلبية بسبب إسناد مباريات لبعض الأندية المصنفة على أرضها لحكام غير مصنفين، في المقابل عندما تخوض هذه الأندية مبارياتها خارج أرضها يتم إسناد لقاءاتها لحكام من التصنيف الأول.

وتمسك الأهلي بتطبيق قانون كرة القدم وروحه بما فيه من ثوابت متمثلة في معاقبة كل من يثبت تعمده مخالفة القانون وإحالته للجان الانضباطية المختصة.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي قبل أيام؛ للحفاظ على حقوق النادي بعد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي ارتكبها الحكم البتسواني في مباراة النجم الساحلي وأهدر حقوق الأهلي ، وتعمد طرد اللاعب أيمن أشرف بطريقة غير مستحقة بعد مرور 13 دقيقة فقط من بداية المباراة. وتجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة وسمح بإهدار الوقت القانوني للمباراة من جانب لاعبي الفريق المنافس.

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