» 9 أطعمة تطهر الكلى من الأمراض وتنظفها من الحصى

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فتحي مجدي

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هل تعلم أن الكليتين مسؤولتان عن إزالة الفضلات من جسمك؟ لكن إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أو تصلب الشرايين، فقد تتوقفان عن القيام بوظيفتهما.

وللحفاظ على جسم صحي تحتاج إلى خلق بيئة صحية لكليتيك من أجل طرد النفايات والسموم غير المرغوب فيها. وهناك بعض المكونات التي يمكن أن تخلق البيئة المناسبة للكليتين للقيام بعملهما، ضفها إلى نظامك الغذائي، خاصة رقم ثلاثة الذي يخفف عنك الكثير من الألم، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مليئة بفيتامين C و K ، إلى جانب الألياف. كما أنها تقلل من ضغط الدم، وتعمل على التوازن في السكريات بالدم، وتقلل من إجهاد الكلى.

. عصير التوت البري

يعلم الجميع أن عصير التوت البري يمكن أن يكون مفيدًا لالتهابات المسالك البولية، لكنه كذلك مفيد لكليتك أيضًا.

عصير التوت البري يعمل على تطهير الكلى، من أحد الأسباب الرئيسية لحصى الكلى - أوكسالات الكالسيوم. لكن يجب اختيار عصير التوت البري الخالي من المواد المضافة.

. الكركم

يمكن أن ينجم عن الالتهاب في الجسم مجموعة من الأمراض، مرض الكلى أحدها. والكركم فعال في القضاء على الالتهابات، نظرً لأنه يحتوي على الكركمين الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. يمكن إضافته إلى الأرز أو الكاري أو وضعه في عصير.

. التفاح

يقول الناس أن تفاحة يوميًا تغنيك عن الذهاب للطبيب. التفاح مليء بالألياف التي تمتص السموم، فإنها تقوم بعملها من خلال تنظيف كليتيك من بعض الأشياء الضارة. يقلل التفاح أيضًا من الالتهابات في الجسم.

. الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين الذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يمكن أن يكون كلاهما مفيدًا لكليتيك وضغط الدم .

. أوراق الهندباء

في حين أن شاي أوراق الهندباء ليس ممتعًا تمامًا للكثيرين، فإن كليتيك تفضلانه، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد - مضادات الأكسدة التي تقوم بتنظيف الكليتين وتنقي الدم. يمكنه أيضًا تقليل ضغط الدم لديك.

. زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من الفوائد للجسم، ولكن يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لصحة كليتيك أيضًا. يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويخفف الألم المرتبط بحصى الكلى، ويعمل على تقليل الالتهاب أيضًا.

. عصير ليمون

يزيد عصير الليمون من مستويات السترات التي تمنع حصوات الكلى من الرغبة في تكوينها. اعصر أربعة ليمونات في الماء الساخن أو البارد كل يوم واشربه، وقل وداعًا لحصى الكلى.

. الزنجبيل

الزنجبيل، على الرغم من مذاقه اللذيذ في الخبز، يكون أكثر فاعلية في المسحوق أو العصير. يمكن أن يساعد الزنجبيل في الغثيان والألم ومرض الحركة وفقدان الشهية وتقليل الالتهاب.

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