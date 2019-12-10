  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

اليونان.. العثور على 6 جثث لمهاجرين قضوا جراء البرد

عرب وعالم

العثور على جثث 9 مهاجرين بينهم 3سيدات على شاطئ تركيا
العثور على جثث 9 مهاجرين بينهم 3سيدات على شاطئ تركيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العثور على عارضة أزياء حسناء جثة على الشاطئ

#

استنفار بعد العثور على جثة فتاة محترقة بالسعودية

#

العثور على 10 جثث بمكان استهداف البغدادي

#

"ألو أنا قتلت أخوكي" .. مكالمة تكشف لغز مقتل 3 بالقليوبية

عثرت السلطات اليونانية على جثث 6 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم متجمدين، جراء البرد في منطقة مريج "أفروس" اليونانية القريبة من الحدود التركية.
وقال الأخصائي في الطب العدلي "بافلوس بافليديس" للأناضول، الثلاثاء، إنهم عثروا على جثث المهاجرين الستة بعد تجمدهم من البرد في أماكن مختلفة بمنطقة أفروس نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح أن أعمار المهاجرين تتراوح بين 18-30 سنة، بينهم سيدتان، وينحدرون من بلدان إفريقية.
وأعلنت الحكومة اليونانية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أنها ستنصب أسلاكا شائكة في المنطقة، لمنع تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد في منطقة مريج "أفروس". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف
» بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته
» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه
» "فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها
» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس