» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية

10 ديسمبر 2019 - 11:20 م

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، بإصابة شرطي في الرأس، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلح، بولاية نيوجرسي شرقي البلاد.



ونقل موقع "إن بي سي نيويورك" عن مسؤول أمني لم تسمه قوله، إنه تم إطلاق النار على شرطي في رأسه بمدينة جيرسي سيتي، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، وفق التقييمات الأولية.