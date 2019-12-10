النمسا تتبرع بمليوني يورو لدعم "الأونروا"

10 ديسمبر 2019 - 11:25 م

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، تلقّيها تبرعا ماليا من النمسا بقيمة مليوني يورو، ستخصص للاجئين الفلسطينيين.



وقالت الوكالة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "سيعمل هذا التبرع من النمسا على دعم برامج المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا".

وأضافت : "سيعمل التبرع على المساعدة في ضمان أن أكثر من 20 ألف لاجئ من فلسطين قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".

وبحسب البيان، قالت أستريد وين ممثلة النمسا في رام الله : "نحن ممتنون لشراكتنا الراسخة مع الأونروا، حيث أنها تمنحنا التأكيد بأن المساعدة الإنسانية يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة للدعم الطارئ".

وأضافت" أن النمسا تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة وسيعمل دعمنا على مساعدة شريكتنا الأونروا في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة الإقليمية الحالية".بدوره، قال مارك لاسواوي رئيس وحدة علاقات المانحين بالأونروا : " إن التبرع سيساعد عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سوريا".

وأضاف" أثني على النمسا أيضا لاستجابتها لنداء الأونروا من أجل زيادة الدعم للخدمات الرئيسة في الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

ولفت إلى أنهم " ممتنون للغاية لهذه الزيادة الكبيرة في إجمالي التبرعات النمساوية للأونروا في عام 2019، والتي وصلت إلى مبلغ 4,35 مليون يورو هذا العام".وتجدر الإشارة إلى أن النمسا قدمت خلال السنوات العشر الماضية معونات للوكالة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

وتصاعدت حدة الأزمة المالية للوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لأزيد من 5.3 ملايين لاجئ في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، بعد وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ 360 مليون دولار، منذ 2018؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.