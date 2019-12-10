» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج

10 ديسمبر 2019 - 10:30 م

حقق المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، 4 أرقام بعد تسجيله هدف في شباك ريد بول سالسبورغ النمساوي في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون رد، لينتزع بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.



وجاءت الأرقام على النحو التالي:



1ـ ساهم صلاح في 27 هدفًا بدوري الأبطال منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 8 أخرى.



2ـ سجل صلاح الهدف رقم 200 خلال مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها والمنتخب المصري.



3ـ يعد هدف صلاح هو الأول له فى دورى أبطال أوروبا، منذ هدفيه فى نفس الفريق، فى مباراة الجولة الثانية، التى انتهت بفوز الريدز، بنتيجة 4 – 3، في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضى.

