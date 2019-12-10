  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

بالفيديو..

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تقارب في وجهات النظر بشأن سد النهضة

#

وزير الرى السودانى يزف بشرى سارة بشأن سد النهضة

#

"شكري" يبحث مع مسؤولة أممية تطورات مفاوضات سد النهضة

#

وزير سوداني يدعو لهذا الأمر الهام بشأن ملف سد النهضة

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة المواد المائية، إن البيان المشترك للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" أكد على الالتزام بتفعيل اتفاق المبادئ، وسيتم استكمال مفاوضات في الجوانب الفنية في الاجتماع المقبل.
وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات خلال المرحلة الراهنة شملت عرض مقترحات كل جانب، وهذا في حد ذاته قفزة كبيرة، لافتَا إلى أن المفاوضات تهدف لمنع حدوث أي ضرر جسيم على مصر من بناء سد النهضة، في ظل ندرة المياه الموجودة.
وتابع أن المفاوضات في النهاية بإذن الله ستصل إلى اتفاق حول ملء سد النهضة، وسيكون الاتفاق مستدام، مشيرًا إلى أن مصر لا تريد تحديد عدد معين لملء سد النهضة، خاصة أن الفيضانات متغيرة، ولذلك تم الاتفاق على عدم تأثر مصر بملء سد النهضة، مشيرًا إلى أن قيمة سد العالي أنه قادر على تعويض من أي نقص من المياه أو حدوث جفاف ممتد.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف
» بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته
» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه
» "فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها
» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس