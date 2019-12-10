  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

بالفيديو..

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

آخر الأخبار

السكة الحديد
السكة الحديد
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير القادم

#

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

#

أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن السكة الحديد تخدم الشعب المصري بالكامل، منوها أنها من أقل وسائل المواصلات بمصر في سعر التذكرة، ولهذا هناك إقبال من المواطنين على استخدام السكك الحديدية.
وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن السكك الحديد توفر آلية الاشتراك السنوي في الخدمة بأسعار زهيدة، كاشفًا أن قيمة التذكر لا تمثل من تكلفة التشغيل أكثر من 20%.
وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه بعد الانتهاء من رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، سيكون هناك تحريك لأسعار التذاكر وخاصة القطارات المكيفة، لافتا إلى أن هناك شركة تابعة لهيئة السكة الحديد تقوم بأعمال النظام داخل القطارات بكافة الدرجات.
وعبر المهندس أشرف رسلان، عن أمله في أن يشعر المواطن المصري بحجم التغير الذي تشهده السكك الحديدية، حيث أنهم يعملون على تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
ولفت "رسلان"، إلى أن الجرارات الجديدة التي وصلت منذ عدة أيام ستدعم تطوير القطارات لتقديم خدمة أفضل، واعدًا المصريين الفترة القادمة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن تطوير المنظومة.
وتابع أن عقد توريد العربات المجرية الروسية يعد من أكبر العقود التي تم توقيعها منذ بداية تاريخ السكة الحديد، حيث تبلغ قيمة العقد نحو مليار و16 مليون يورو بعدد 1300 عربة، ومنهم 500 عربة مكيفة للدرجة الثالثة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف
» بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته
» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه
» "فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها
» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس