"أملاك مصر مهددة بالحرق والضياع"

10 ديسمبر 2019 - 11:40 م

أكد سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن الدفتر خانة "كنوز مصر" موجود في دار محفوظات الشهر العقاري بالدقي.



واوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ممتلكات مصر من عام 23 وحتى اليوم موجودة في دار محفوظات الشهر العقاري بالدقي.



وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أن كل الإجراءات التي يتم إبرامها يتم إرسال النسخ وتحفظ في هذه الدار التي تعاني من الإهمال، مشددا على أن تاريخ مصر مهدد بالحرق والضياع.

