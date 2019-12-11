قوافلُ مركز فتوى الأزهر تُواصِل نشاطها بجامعةِ قناة السويس

واصلت قوافل مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية اليومية بجامعةِ قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية فاعلياتها، وعقدت عدد من الندوات في كليات الطب، وطب الأسنان، والتربية، وسط مشاركات بنَّاءة من طلاب الجامعة.

وقام أعضاء المركز بالرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور التى تشغل أذهانهم.

هذا وقد ناشد طلاب الجامعة باستمرار مثل هذه الندوات، واللقاءات مع علماء الفتوى? وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن هذه النَّدوات تقام في إطار التعاون بين المركز والجامعة؛ لتفعيل توصيات اللقاءالجماهيري الأوَّل، الذي عُقِد بالمحافظة في يوليو الماضي، والذي تبلور في إطلاق مبادرة:

(بالدين والعلم أقم حياتك).



يذكر أن هذه النَّدوات ستُعقَد بشكلٍ يومي حتى? الحادي عشر من ديسمبر الجاري.