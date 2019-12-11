غانتس يدعو نتنياهو إلى عدم الاختباء خلف حصانته

وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير
تصريحات صادمة من فاروق الباز عن التعليم في مصر
"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"
"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات
"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة
أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام
تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد
«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟
«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»
أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر
المصريون ووكالات
فجر
05:19
شروق
06:48
ظهر
11:53
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28