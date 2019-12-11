» البحرية الأمريكية تعلّق تدريب 303 سعوديين

11 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

أعلنت البحرية الأمريكية، الثلاثاء، تعليق تدريب أكثر من 300 سعودي، ضمن 3 قواعد جوية بولاية فلوريدا، على خلفية الحادثة التي وقعت بالولاية قبل أيام، وأسفرت عن مقتل 4 بينهم المهاجم، وهو سعودي الجنسية.



ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن البحرية، إنه تم تعليق التدريب على الطيران لأكثر من 300 سعودي في 3 قواعد بفلوريدا، في أعقاب حادثة إطلاق النار التي نفذها سعودي، الجمعة الماضية.

وقال كلاي دوس، متحدث باسم البحرية الأمريكية، إن أنشطة التدريب ستبدأ من جديد هذا الأسبوع، وسيستأنف باقي الطلاب تدريبهم على الطيران، وفق ما نقل عنه المصدر ذاته.

وبحسب الوكالة، أوعزت البحرية الأمريكية، مساء الإثنين، بمنع الطلاب السعوديين في 3 قواعد بفلوريدا، من الطيران لفترة غير محددة الزمن.

وقالت الوكالة إن قرار التعليق يشمل 140 طالبا سعوديا في قاعدة "بنساكولا" الجوية، التي وقعت فيها حادثة إطلاق النار، و35 في قاعدة "ويتينغ فيلد" المجاورة، فضلا عن 128 آخرين في قاعدة "مايبورت"، وجميعها تابعة لسلاح البحرية الأمريكية.

وبحسب دوس، فإن القرار جاء من أجل ضمان سلامة الطلاب المتدربين الذين يتعافون من صدمة حادثة إطلاق النار، التي أودت بحياة ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي، وأصابت 8 أشخاص آخرين.

وتضم القاعدة التي وقع فيها الهجوم 16 ألف عسكري، وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا، الثاني من نوعه خلال أسبوع، يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.