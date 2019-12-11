زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بحر إيجه

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، بحر "إيجه" قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.



وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع عند الساعة 00.58 بالتوقيت المحلي(21.55 تغ)، وعلى عمق 22 كيلو متر تحت سطح البحر.

وذكر بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع عند الساعة 00.58 بالتوقيت المحلي(21.55 تغ)، وعلى عمق 22 كيلو متر تحت سطح البحر.