شخص أهلاوي داخل الزمالك سهل هروب كهربا للأحمر .. من هو؟

11 ديسمبر 2019 - 05:32 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن خطأ ارتكبته إدارة نادي الزمالك أدى لإمكانية قيد محمود عبد المنعم كهربا في قائمة الأهلي خلال يناير المقبل.



وقال "زكي" في برنامجه إن إدارة الزمالك رفعت اسم كهربا من قائمة الفريق وهو الخطأ الذي سوف يؤدي إلى إنهاء آخر عقبة في انتقاله للنادي الأهلي .



وزعم "زكي" أن شخصا أهلاويا يعمل داخل نادي الزمالك ظل يضغط على رئيس الزمالك لكي يرفع اسم كهربا من قوائم الفريق مما يسهل انتقاله للأحمر ، مضيفا أن الشخص المقصود هو الكابتن أيمن حافظ الذي وصفه بأنه "أهلاوي مخلص".



وتقول مصادر صحفية كثيرة إن كهربا وقع بشكل رسمي للنادي الأهلي وسوف يلعب مع الأحمر بدءًا من يناير المقبل.



