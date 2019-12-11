تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي

11 ديسمبر 2019 - 05:49 ص

أشاد الأسطورة محمد أبو تريكة بالهدف العالمي الذي أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح في شباك سالزبورج النمساوي بعد ليقود ليفربول للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوربا.



وقال "أبو تريكة" في تحليله للهدف: صلاح أهدر السهل لكنه سجل الصعب ، كما نرى .. غاب ميسي عن لقاء برشلونة .. لكن حضرت لمسات صلاح.



وأضاف: هدف صلاح يشبه هدف سابق له مع روما وأحرزه في شباك باليرمو .. لكن هدف اليوم أصعب لأنه على القدم اليمنى والزاوية مستحيلة .



وتابع: صلاح كان يحتاج لهذا الهدف للغاية ، وأرى أن فوز ليفربول طبيعي ومستحق.



