» رد ناري من رغدة بعد تداول صورة تُظهر شيخوختها

11 ديسمبر 2019 - 07:42 ص

ردت الفنانة رغدة على الحملة التي طالتها بعد تداول صورة لها قبل أيام تُظهر تمكن الشيخوخة من ملامحها.



وقالت "رغدة" خلال ندوة بقصر السينما: ليست صورتي الحقيقية ، كل ما في الأمر أنني كنت بصدد الدخول في عمل فني جديد ، وقد طلب مني المسئولون عنه أن أجرب (نيولوك) يليق بالشخصية قبل الانضمام للفيلم وتوقيع العقد ، وبالفعل ، قمت بما اتفقنا عليه ، وحينها التقطت لي صورة بهذا الشكل ، وبدأت أرى حملة إعلامية ضدي وعناون قاسية مثل "الشيخوخة تتمكن من وجه رغدة".



وأضافت: ليس عندي مشكلة في الشيخوخة والكبر لأنني أؤمن أن مرحلة الشيخوخة سيمر بها كل إنسان ، ولم أجري عملية تجميل واحدة في حياتي لإيماني أن كل مرحلة يجب أن تعاش كما هي ، لكني أرفض أن أتعرض لعملية تشويه بسبب ذلك.



