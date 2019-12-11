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رد ناري من رغدة بعد تداول صورة تُظهر شيخوختها

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رغدة
رغدة
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أحمد عادل شعبان

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ردت الفنانة رغدة على الحملة التي طالتها بعد تداول صورة لها قبل أيام تُظهر تمكن الشيخوخة من ملامحها.

وقالت "رغدة" خلال ندوة بقصر السينما: ليست صورتي الحقيقية ، كل ما في الأمر أنني كنت بصدد الدخول في عمل فني جديد ، وقد طلب مني المسئولون عنه أن أجرب (نيولوك) يليق بالشخصية قبل الانضمام للفيلم وتوقيع العقد ، وبالفعل ، قمت بما اتفقنا عليه ، وحينها التقطت لي صورة بهذا الشكل ، وبدأت أرى حملة إعلامية ضدي وعناون قاسية مثل "الشيخوخة تتمكن من وجه رغدة".

وأضافت: ليس عندي مشكلة في الشيخوخة والكبر لأنني أؤمن أن مرحلة الشيخوخة سيمر بها كل إنسان ، ولم أجري عملية تجميل واحدة في حياتي لإيماني أن كل مرحلة يجب أن تعاش كما هي ، لكني أرفض أن أتعرض لعملية تشويه بسبب ذلك.

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