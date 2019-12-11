فجر السعيد تفتح النار على أصالة وتصف متابعيها بهذا الأمر

هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، الفنانة السورية أصالة من جديد، وذلك بعد أن سخرت منها بسبب عدم تهنئتها المنتخب البحريني، بعد فوزه على نظيره السعودي، في كأس الخليج، لعلمها بحمل الأخيرة الجنسية البحرينية، حيث وصفت جمهور أصالة بـ"الشبيحة".

وكتبت فجر السعيد، في تغريدتها، قائلة: "شبيحة المطربة السورية سابقًا ما زالوا #يطحنون بحساباتي سب مو طبيعي؟ معقولة تويتة تخليهم يلطمون أسبوع؟ خذوا راحتكم يا جبل ما يهزك ريح".

وبعد فوز المنتخب البحريني، سارعت فجر السعيد في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، للسخرية من أصالة، قائلة: "اللي يمون على أصالة يقولها لحقي روج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

وأضافت في تغريدة أخرى: "دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

ثم عادت وغردت من جديد: "أصالة باركت للبحرين ولا نسيت إنها بحرينية".

في المقابل، انتقد بعض متابعيها تغريداتها، وجاءت التعليقات كالآتي: "المشكلة إنك بديتي بالأول"، "قولي الحمد لله أنك صحيتي من فراش الموت دعي الخلق للخالق".

من جهتها، هنأت أصالة المنتخب البحريني عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين.. وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدّى".