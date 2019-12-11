تنفيذ حكم الإعدام فى مغتصب "طفلة البامبرز"

11 ديسمبر 2019 - 10:24 ص

أفادت وسائل إعلام، بأن مصلحة السجون، نفذت صباح اليوم، حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود 35 سنة، عاطل والمدان باغتصاب الطفلة جنا والبالغ عمرها 20 شهرًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البامبرز" داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لأسرته.

وتعود القضية لتلقي مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، إخطارًا ببلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد بتحرير "نهى" 29 عاما، ربة منزل، محضرًا تتهم فيه إبراهيم محمود، 35 عاما، عاطل، بالتعدي جنسيًا على ابنتها "جنا" التي لم يكن عمرها يتجاوز العامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، ونقلت على إثره إلى المستشفى، في 24 مارس وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وبإحالته للجنايات أصدرت حكمها بالإعدام وأيدته محكمة النقض.