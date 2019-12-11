» "متحدث المترو" يكشف سبب عطل حركة الخط الثالث

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تأخير قطارات

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حدوث عطل مفاجئ بالخط الثالث؛ بسبب فصل بمحطة الكهرباء؛ ما أدى إلى توقف القطار قبل دخوله رصيف محطة عبده باشا.

وأضاف عبد الهادي، أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم دخول القطار محطة عبده باشا وإخلاء القطار من الركاب، وعلى الفور تم الانتهاء من العطل بتأخير استغرق 10 دقائق.

وأكد عبد الهادي، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها في الاتجاهين بالخط الثالث.

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