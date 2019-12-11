إعلامية كويتية تهاجم شيرين وتصفها بـ"الفلبينية"

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شيرين
شيرين
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علا خطاب

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شيرين عبد الوهاب

مي العيدان

عوانس

فلبينية

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا شرسًا، على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد وصف الأخيرة بعض النساء بـ"العوانس"، وذلك من خلالها برنامجها "كشف حساب" الذي يعرض على شاشة قناة "سكوب" .

وقالت مي العيدان، في مقطع الفيديو، إنه رغم تمتع الفنانة شيرين عبد الوهاب بموهبة أكبر من "الاتحاد السوفيتي"، وفق قولها، إلا أنها تمتلك عقلا ضيقًا، مضيفة أنها دائمًا تثير الجدل عند صعودها المسرح.

وتابعت: أنها تبدو مغرورة عندما تذهب إلى الكويت مذكرة بقضية ماء النيل والبلهارسيا، مشيرة إلى أنها تعتقد أنها المرأة الوحيدة التي تزوجت.

وأعربت عن اعتقادها أن زواج شيرين من حسام حبيب قد ينتهي بعد عامين، لافتة إلى أن الارتباط بين فنانين لا يستمر.

وعلقت العيدان بطريقة قاسية على وصف شيرين بعض النساء بالعوانس، وقالت إنها "لا تتمتع بجمال ياسمين عبد العزيز وسميرة سعيد وإنها تشبه الفلبينيات" مشددة: "اللي يجرح لازم ينجرح"، وفق قولها .


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