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الأهلى يستدرج "دجلة" على استاد السلام

الرياضة

فايلر
فايلر
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محمد عبد الحارس

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يستدرج النادى الأهلى، نظيره وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام، فى إطار مباريات الدورى المصرى الممتاز.

المارد الأحمر بقيادة السويسر فايلر، يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لمواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا لضمان صدارة جدول ترتيب الدورى. 

الأهلي يمتلك 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني المقاولون العرب.

يعاني الأهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه للإصابة وعلى رأسهم التونسي علي معلول وكريم نيدفيد ومحمود متولى، فيما يستعيد الفريق خدمات أيمن أشرف والذي لم يشارك في مباراة الهلال السوداني بداعي الإيقاف.

وعلى الجانب الآخر، ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة أنه قاب قوسين أو أدني من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضًا جيدة على المستوى الفني إلا أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول من جانب إدارة النادي.

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