«خلفان»: يفجر مفاجأة عن غياب "تميم" عن القمة الخليجية

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إيران

ضاحي خلفان

مجلس التعاون الخليجي

القمة الخليجية

قطر غياب تميم عن القمة

علق  الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على عدم حضور أمير قطر، تميم بن حمد، القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض.

وقال "خلفان"  كنت متوقعا عدم حضور الشيخ  تميم بن حمد قمة المصالحة والتسامح في الرياض .. لكن لم أغرد آنذاك بها لسببين أولهما أننا لا نحتاج الى مزيد من الفرقة، وثانيا أن الأغلبية على وسائل التواصل الاجتماعي من الخليجيين يتمنون حضور تميم...لكن تميم خيب آمال الشعوب الخليجية كعادته..مع الأسف.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "بيان مجلس التعاون في قمته الأربعين لم يشر إلى قطر أبدا.. توفق الذي صاغ البيان في عدم إعطائه أي أهمية تذكر لأزمة قطر.. نسيانها أفضل.. من الخطأ إعطاء الشيء أكبر من حجمه".

وتابع قائلا: "قطر تكافح الفساد في إفريقdا وتمنح حقائبا سوداء مليئة بالدولارات في الوطن العربي.. تتخوف قطر من المصالحة الخليجية فهي لا تضمن نتائج عودتها إلى البيت الخليجي.. تخشى أن يؤثر ذلك على معارضي سياسة تميم فيتم استغلالهم!! هذه إحدى سيناريوهات الممانعة والله اعلم.. في تصوري القيادة القطرية لم تفتعل الأزمة الخليجية إلا لغايات استراتيجية بشراكة مع إسرائيل.. من أجل استمرار العبث بالمنطقة العربية عموما".

وعن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية، قال خلفان: "كنا فعلا نتمنى انقشاع الضبابية في العلاقات الخليجية الخليجية التي صنعتها الدوحة.. لكن هذا لن يحدث للأسف.. كان المواطن الخليجي يظن أن تميم بيفرحهم بالاستجابة لنداء إخوانه بالمصالحة لكن أبت عقلية القيادة القطرية إلا الضرب عرض الحائط بأحلام أبناء الخليج العربي.. ربما أن إيران أيضا لا ترغب في ذلك.. استمرار قطر في الغلط غلط".


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