» التظاهرات تجتاح الجزائر ..قبل يوم من الانتخابات

11 ديسمبر 2019 - 02:18 م

توافد المئات من المتظاهرين الجزائريين ما بين مؤيد ومعارض للانتخابات الرئاسية المزعم عقدها غدًا، حيث تظاهر المؤيدون للانتخابات أمام مقر المجلس الدستوري في العاصمة، فيما يتجمع المئات من معارضي الانتخابات في بعض الميادين العامة.

في سياق متصل استعدت قوات الأمن الجزائرية بدعم الميادين بعناصر الأمن في سلاسل بشرية تحسبًا لأي أعمال عنف، كما أعلنت العدالة الجزائرية أنها عازمة علي تسريع محاكمات الفساد.

جدير بالذكر أن أمس أصدرت محكمة جزائرية أمس أحكامًا علي مسئولين سابقين في حكومة بوتفليقة، وتبدأ غدًا الخميس الانتخابات الرئاسية حيث يتجه الجزائريون إلي صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد خلفًا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحي تحت ضغط الانتخابات.